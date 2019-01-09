Son Dakika Haberleri: Sınıf Arkadaşları Buket ve Zeynep'i Andı

Sınıf Arkadaşları Buket ve Zeynep'i Andı

1 saat önce

Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen Türk öğrenciler Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi için Harkov Karazin Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi.

Sınıf Arkadaşları Buket ve Zeynep'i Andı, System.String[]
Ukrayna'nın Harkov kentinde öldürülen Türk öğrenciler Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi için Harkov Karazin Üniversitesi'nde anma töreni düzenlendi. 

Karazin Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi anısına düzenlenen törene üniversite yönetimi, öğretim görevlileri, öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Harkov Fahri Konsolosu Vladimir Belıy ve Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği görevlisi İsmail Uçak katıldı.

Fahri Konsolos Belıy, öğretim görevlileri ve öğrencilerin konuşma yaptıkları törende, Yıldız ve Hüsünbeyi'nin fotoğraflarının önüne çiçekler bırakıldı.

Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada hayatlarını kaybeden öğrencilerin ailelerine başsağlığı dilenirken, "Hayatınızdaki en değerli insanları kaybetmenizden dolayı yaşadığınız derin acıyı paylaşıyoruz" denildi.

Sınıf arkadaşları, Buket ve Zeynep'i anlatırken gözyaşlarını tutamadı. - Kerem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:06 Kaynak: DHA

Ukrayna, Dünya
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