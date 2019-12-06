Son Dakika Haberleri: Sınıf arkadaşları Ceren'in doğum gününü unutmadı
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Sınıf arkadaşları Ceren'in doğum gününü unutmadı

7 saat önce

Ceren Özdemir'in sınıf arkadaşları Ceren'in sırasına konulan fotoğrafı Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Ceren Özdemir'in sınıf arkadaşları

Ceren'in sırasına konulan fotoğrafı

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'ın konuşması

Ceren'in sınıf arkadaşının konuşması

Ceren'in arkadaşlarının yoklama yapması

Arkadaşlarının Ceren'in en sevdiği parçayı söylemesi

Arkadaşlarının Ceren'in sırasına karanfil bırakması ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in arkadaşları, doğum günü dolayısıyla öğrenim gördüğü Ordu Üniversitesindeki sınıfında bir araya geldi.

Sınıf arkadaşları Ceren'in doğum gününü unutmadı

Ceren Özdemir, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:49 Kaynak: AA
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