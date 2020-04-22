Sınıf arkadaşlarını özlediler, 23 Nisan kutlamasında duygusal anlar yaşadılar - Son Dakika
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Sınıf arkadaşlarını özlediler, 23 Nisan kutlamasında duygusal anlar yaşadılar

6 saat önce

Sınıf arkadaşlarını özlediler, 23 Nisan kutlamasında duygusal anlar yaşadılar Balkonda yapılan kutlamaya katılan öğrenciler, sınıf arkadaşlarını çok özlediklerini söyleyerek hıçkıra hıçkıra ağladılar Adana'nın Kozan ilçesinde Şaban Ata İlkokulu 2–C sınıfı öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik...

Sınıf arkadaşlarını özlediler, 23 Nisan kutlamasında duygusal anlar yaşadılar, System.String[]

Sınıf arkadaşlarını özlediler, 23 Nisan kutlamasında duygusal anlar yaşadılar

Balkonda yapılan kutlamaya katılan öğrenciler, sınıf arkadaşlarını çok özlediklerini söyleyerek hıçkıra hıçkıra ağladılar

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde Şaban Ata İlkokulu 2–C sınıfı öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını öğretmenleri Özay Çınar ile birlikte internet üzerinden organize olarak balkonlarda bando çalarak kutladılar. Öğrenciler, sınıf arkadaşlarını çok özledikleri için kutlamada hıçkıra hıçkıra ağladılar.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı korona virüs nedeniyle evlerinden kutlamak zorunda kalan çocuklar hazırladıkları şiir, şarkı ve bando gösterisini evlerinin balkonlarından gerçekleştirdi. Öğrenciler Yaren Çınar ve Azra Yıldız, arkadaşlarını ve okulu çok özledikleri için gözyaşlarını tutamadılar.

Kozan Şaban Ata İlkokulu 2-C sınıfı öğretmeni Özay Çınar, "Önemli olan çocuklarımızın sağlığı. Bu süreci de atlatacağız" dedi. Okul müdürü Muhammed Yıldırım'ın desteği ile bir araya gelen öğrenciler, balkonlarını süsleyerek 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın coşkusunu evlerinde yaşadı.

Sınıf öğretmeni Özay Çınar, çocuklar ile uzun süredir evden internet üzerinden telekonferans ile iletişim kurarak bugün için hazırlandıklarını ifade etti.

Çınar, "Biz öğrencilerimizle 23 Nisan için hazırlık yaptık. Balkonlarımızı, evlerimizi süsledik. İnşallah korona virüs gidince 23 Nisan'ı okulumuzda kutlayacağız. Amacımız çocuklarımızın sağlığını korumak. 32 öğrencimizle evde kutluyoruz. İnşallah bir süre sonunda bitecek. Elimizden gelen her çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.

8 yaşındaki Yaren Çınar, gözleri dolarak 23 Nisan'ı balkonda kutladı. Ağlamamak için direnen Yaren, Bayrak Şiiri ile 23 Nisan'ı kutlarken bando kıyafetini giyerek balkonda trampet çaldı. Balkonunu 23 Nisan için hazırlayan Yaren, duygusal anlar yaşadı. Yaren Çınar, okulu özlediğini ve 23 Nisan'ı virüs nedeniyle evde kutladıklarını kaydetti.

Öğrenciler Azra Yıldız da evde 23 Nisan'ı kutladığını anlatırken sınıf arkadaşlarını çok özlediğini belirterek, hıçkıra hıçkıra ağladı.

Aileler çocuklarının mutlu bir şekilde bayramı kutlaması için evleri bayraklarla donattı.

23 Nisan kutlamaları ilçede tüm balkonlarda bayraklar ve öğrencilerin gösterileri ile sürüyor.

23 Nisan, Adana, Kozan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 08:11 Kaynak: İHA

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