Son Dakika Haberleri: Sınıf başkanlığı seçimi için broşür bastırıp oy istedi
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Sınıf başkanlığı seçimi için broşür bastırıp oy istedi

6 saat önce

Yozgat'ta Sakarya İlkokulu 2-D sınıfında yapılan, 32 öğrenci arasından 5 adayın yarıştığı sınıf başkanlığı seçimi genel seçimleri aratmadı.

Sınıf başkanlığı seçimi için broşür bastırıp oy istedi, System.String[]

Yozgat'ta Sakarya İlkokulu 2-D sınıfında yapılan, 32 öğrenci arasından 5 adayın yarıştığı sınıf başkanlığı seçimi genel seçimleri aratmadı.

Seçim sandığı bu kez de sınıf başkanlığı heyecanının yaşandığı Yozgat'ta Sakarya İlkokulu 2-D sınıfına kuruldu.

Seçim, uygulanan aşamalarla genel seçimleri aratmadı. Sınıf Başkanı adayı Yazen Su Çelik bastırdığı el ilanı ve broşürlerle arkadaşlarından oy istedi. "Derste Devlet Hoca Dinlenir, Başkan ise Yazen Su Seçilir" sloganıyla sınıf başkanlığını göğüslemek isteyen Yazen Su, arkadaşlarına neden başkan seçilmesi gerektiğini tek tek anlattı.

Yerel seçimler öncesinde muhtar adayların kendini tanıttığı broşür ve el ilanlarından yola çıkarak böyle bir çalışma yapmak istediğini belirten 8 yaşındaki Yazen Su, sınıf başkanlığı seçimleri zarfında en büyük destekçilerinin anne ve babası olduğunu söyledi. Adil, çalışkan ve çevreci bir sınıf başkanlığı profili çizen Yazen Su Çelik, başkan seçilirse geleneksel tahtaya isim yazma ritüeline ise son vereceğini ifade etti.

Adayların tek tek vaatlerini son kez açıklanmasının ardından oy pusulalarına oylar kullanılarak sandıklara atıldı. Sandık sayımının sonucunda demokrasinin bir kez daha tecelli ettiği sandık sayımı sonucunda 5 aday da sınıf başkanı seçildi.

Sınıf öğretmeni Dövlet Çukurlu, çocuklarda demokrasi bilincini geliştirmek için bu şekilde bir seçim yaptıklarını belirtti. Seçimin çocukların gelişimine önemli katkı sunduğuna inandığını dile getiren Çukurlu, öğrencilerin seçim süresi içinde kendilerini anlatarak özgüvenlerinin geliştiğini söyledi.

(İHA)

Sakarya, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:20 Kaynak: İHA
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