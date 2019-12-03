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Sınıf mahkeme salonu oldu

6 saat önce

Karaman Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Adalet Bölümü öğrencileri için dizayn edilen mahkeme salonunda duruşma yapıldı.

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Karaman Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Adalet Bölümü öğrencileri için dizayn edilen mahkeme salonunda duruşma yapıldı.

Öğrenciler, okullarındaki duruşma salonunda hakim, savcı, avukat, mübaşir, sanık, davacı ve izleyici olup yargılama yaptı.


Cübbelerini giyerek hakim, savcı, avukat olan öğrenciler, mahkeme salonundaki yerlerini alarak celseyi başlattı.

Duruşmaya katılan başsavcı, hakim ve diğer misafirler ise izleyici koltuklarına oturdu.

Senaryoda bir sanığın düğün gecesinde bir bayanı bıçakla yaralaması ve darp etme konusu ele alındı.

Mübaşir tarafından salona çağrılan taraflar yerlerini alarak hakimin sorularını cevapladı. Temsili mahkemede taraflar, tarafların tanıkları dinlendikten sonra hakim kararını açıklayarak sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek mahkemeyi sonlandırdı.

Daha sonra Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Ağır Ceza Üyesi Hakim Abdülsamed Göl, Cumhuriyet Savcısı Betül Dinler tarafından okul konferans salonunda "Kariyer Günleri" etkinlikleri kapsamında öğrencilere konferans verdi.

Duruşmaya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve daire müdürleri de katıldı.

Anadolu Lisesi, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:06 Kaynak: AA
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