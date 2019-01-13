Sınıf Öğretmeni "2023'e Islık Çal" Klibi Çekti
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sınıf öğretmeni Ali Azad Özkul, Milli Eğitim Bakanlığının "2023 Eğitimde Vizyon Belgesi"ne ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla "2023'e Islık Çal" klibi hazırladı.
Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde sınıf öğretmeni Ali Azad Özkul, Milli Eğitim Bakanlığının "2023 Eğitimde Vizyon Belgesi"ne ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla "2023'e Islık Çal
" klibi hazırladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
'un geçen yıl Balıkesir
'de katıldığı bir programda öğrencilerin desteğine ıslık çalarak karşılık vermesinden yola çıkan Özkul, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle klip çekti.
Görev yaptığı Kuruköy İlkokulu ile ilçe ve köy okullarındaki öğrencilerin rol aldığı "2023'e Islık Çal" klibinde, Bakan Selçuk
, Yüksekova'ya gelip çocuklara ıslık çalmayı öğreten bir öğretmen olarak canlandırılıyor.
Klibin sonunda da öğrencilerin öğretmenlerinden daha iyi ıslık çalmaya başladıkları bir hikaye anlatılıyor.
Özkul, klibin 1. bölümünü yayınladığını belirterek, "2. bölümde yer almak için ülkemizin birçok yerinden okul bize ulaştı. 2023 Eğitimde Vizyon Belgesi'ne dair tüm yurtta farkındalık çalışmalarının yapılması gerekiyor. Çektiğim klibin buna vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 02:59 Kaynak: AA
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