Sınıf öğretmeni, hazırladığı projeyle öğrencilere Kovid-19'dan korunmayı öğretiyor - Son Dakika

Konya'da sınıf öğretmeni Tülin Arslanpınar, öğrencilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kendilerini daha iyi koruyabilmesi için Health, Education, Active, Lifestyle with Hybrid Learning (HEAL) Avrupa eTwinning sağlık projesini hayata geçirdi.

Arslanpınar, 7-11 yaş grubundaki öğrenciler için hazırladığı projede 9'u Türkiye'den olmak üzere İtalya, İspanya, Yunanistan, Romanya, Portekiz ve Arnavutluk'tan 21 öğretmenle çalıştı.

Projenin, 8 ana başlıkta ve çok sayıda etkinlikten oluşan geniş kapsamlı bir sağlık projesi olduğunu ifade eden Arslanpınar, AA muhabirine, amacının, salgın sürecinde olumsuz etkilenen öğrencileri bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

Arslanpınar, kendi sınıfı da dahil olmak üzere Türkiye'de de 9 ilde projenin yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19'a karşı toplumsal olarak yetişkinlerin de çocukların da çok bilinçli olmadıklarını düşündük. Bu kapsamda projemizle çocuklarımızı salgına karşı bilinçlendirmeyi ve korumayı hedefledik. Projemiz bir Avrupa eTwinning projesidir. Amacımız bu projede yer alan etkinlikleri öğrencilerimize hibrit yöntemle öğretmek."

Öğrencilerine Kovid-19'dan korunmayı eğlenerek öğretiyor

Projede yer alan etkinliklerin eğlenceli ve öğretici olduğuna değinen Arslanpınar, şöyle devam etti:

"Projemiz kapsamında 'maskemi takıyorum' etkinliğinde öğrenciler, kendi maskelerini tasarladılar ve Kovid-19'dan korunmada maskenin önemiyle ilgili araştırma yapıp canlı derste arkadaşlarına sunum yaptılar. 'Hijyenimi önemsiyorum' etkinliğinde doğru el yıkamayı boya ve beyaz eldiven kullanarak eğlenceli bir şekilde öğrendiler. Çocuklarımıza el hijyenini eğlenceli bir şekilde öğretirken aynı zamanda su tasarrufunun önemini kavratmayı da amaçlayarak israf etmeden nasıl doğru el yıkanır, o yöntemi öğretmeye çalıştık. 'Sosyal mesafe ve selam verme' etkinliğinde ise öğrenciler Kovid-19 için teknolojiyi kullanarak afişler hazırladılar, sosyal mesafenin önemine dikkat çekme amacıyla çocuklarımız kendi selamlaşma şekillerini oluşturdu."

Arslanpınar, Kovid-19'a karşı korunmanın bir yolunun da sağlıklı beslenme olduğunu anımsatarak, öğrencilere 4 ana besin grubunu eğlenceli aktivitelerle tanıttıklarını ve kendilerine bir öğünde dengeli beslenme menüsü hazırlatarak küçük yaşta sağlıklı beslenmenin önemine dikkati çektiklerini vurguladı.

Öğrencileriyle 5 yıldır eTwinning projeleri yürüttüğünü söyleyen Arslanpınar, "Projeler sayesinde öğrencilerimin çok yönlü gelişmesini sağlıyorum. Bu projemizle de biz küresel sorun olan Kovid-19'a karşı öğrencilerimizi eğlenerek nasıl koruyabiliriz ve öğrencilerimiz yeni normale nasıl uyum sağlayabilirler bu soruların cevaplarını bulmayı hedefledik." dedi.

Tülin Arslanpınar, öğrencilerin proje etkinliklerine keyifle katıldığını, ailelerin ise etkinliklerin salgın döneminde ilaç niteliğinde olduğunu belirterek memnuniyetlerini ifade ettiklerini sözlerine ekledi.