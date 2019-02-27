Son Dakika Haberleri: Sınıf Öğretmeni Kitap Kurdu Öğrencileri Evinde Ağırladı

Sınıf Öğretmeni Kitap Kurdu Öğrencileri Evinde Ağırladı

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu 3/A sınıfında gerçekleştirilen kitap okuma yarışması sonucu en çok kitap okuyan öğrencileri, Sınıf Öğretmeni Cemile Aydoğan Karayiyen evinde misafir etti.

Sınıf Öğretmeni Kitap Kurdu Öğrencileri Evinde Ağırladı, System.String[]
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu 3/A sınıfında gerçekleştirilen kitap okuma yarışması sonucu en çok kitap okuyan öğrencileri, Sınıf Öğretmeni Cemile Aydoğan Karayiyen evinde misafir etti.

Öğretmen Cemile Aydoğan Karayiyen, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve kitap okumayı sevdirmek amacıyla sınıf bazında gerçekleştirdikleri kitap okuma yarışmasında en çok kitap okuyan 6 öğrenciyi evinde ağırladığını ifade etti.

Karayiyen," Yarışma sonunda başarılı olan öğrencilerime "ödül olarak ne istediklerini" sorduğum da; "Evinize gelmek istiyoruz" dediler. Bende bu isteklerini seve seve kabul ettim. Evimde öğrencilerimle güzel vakit geçirmekten ve onları ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Kendilerini başarılarından dolayı tekrar kutluyorum" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:20 Kaynak: İHA

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