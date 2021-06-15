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Sınıf Öğretmenliği Bölümünden İlkokul Öğrencilerine Akademik Destek - Son Dakika

Sınıf Öğretmenliği Bölümünden İlkokul Öğrencilerine Akademik Destek

15.06.2021 11:04
Sınıf Öğretmenliği Bölümünden İlkokul Öğrencilerine Akademik Destek, System.String[]

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencileri "Topluma Hizmet" dersi kapsamında Pandemi döneminde dezavantajlı durumda yer alan ilkokul öğrencilerine çevrimiçi olarak akademik destek vererek, örnek bir projeye imza attı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ikinci sınıf öğrencileri "Topluma Hizmet" dersi kapsamında Pandemi döneminde dezavantajlı durumda yer alan ilkokul öğrencilerine çevrimiçi olarak akademik destek vererek, örnek bir projeye imza attı.

HKÜ Eğitim Fakültesi ikinci sınıf öğrencileri, pandemide teknoloji ve bazı imkanlar açısından dezavantajlı durumlarda olan ilkokul öğrencilerine duyarlı bir davranış göstererek, 12 hafta boyunca sorumlu olduğu bir öğrenci için haftada iki saat olmak üzere uzaktan ders verdi. Her hafta ders saati dışında Eğitim Fakültesi Öğrencileri ve ilkokul öğrencileri çevrimiçi toplanarak akıcı okuma, masal okuma, masal oluşturma vb. çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Topluma Hizmet dersi kapsamında topluma yararlı bir proje gerçekleştiren öğrenciler derslerin oldukça fayda sağladığını ifade etti. Dersin akademik danışmanı olan HKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nuri Can Aksoy'a bu fayda sağlayan proje için teşekkürlerini sunan öğrencilerden Feride Polat: "Tüm bunlar daha ikinci sınıfta iken kendimi bir öğretmen gibi hissettirdi. Öğrencilerin derslerine destek oldum. Pandemi döneminde birlikte eğlenceli vakit geçirdik. Öğrenciler arkadaş edindiler, çevrimiçi derslerde aktif katılım sağlanabileceğini gösterdik. Biz öğretmen adayları da öğrenciler ile birlikte olma fırsatı bulduk, deneyim kazandık. Bu ders kapsamında grup dersleri yaparken sınıf yönetimini nasıl sağlayabileceğimiz hakkında bilgiler edindik" dedi.

DERS SONLARINDA ÖĞRENDİKLERİMİZ İLE OYUNLAR OYNADIK

Öğrencilere sosyal olarak da fikirler verdiklerini söyleyen Semiha Nacak: "Öğrencilere masal okuduk daha sonra masalda geçen karakterleri, olayı ve öğrencilerin bu masaldan ne anladıklarına konuşup tartıştık. Bunun yanında öğrenciler ile 5N1K sorularını kullanarak kendimiz hikaye oluşturduk. Yaptığımız bu etkinlikler öğrencilere birçok fayda sağladı. Düşünmelerini, tartışmalarını, fikirlerini sunmalarını, çekinmeden soru sormalarını, pandemi döneminde uzaktan da olsa arkadaşlık kurmalarını, fikir alışverişi yapmalarını sağladık. Kendi öğrencime verdiğim dersler sayesinde okulda anlamadığı konuları tekrar ettik, takıldığı yerlerde yardımcı oldum, sınav zamanları özet şeklinde konuları baştan aldık. Bunun yanında öğrendiği konuları pekiştirdik, ders sonlarında öğrendiklerimiz ile oyunlar oynadık. Öğrencime ders sonrası yapması için onu sıkmayacak küçük ev görevleri verdim" şeklinde konuştu.

DERSE GİRDİK VE MASALIMIZI OKUDUK

Eğitim Fakültesi Öğrencisi Yaren Gören: "Bende derse katıldığım ilk hafta kendi öğrencimin sevdiği bir masalı "çirkin ördek yavrusu" öğrencimin de yardımıyla birlikte arkadaşlarımıza okuduk. Bunun öncesinde öğrencime masal anlatımı yapacağımızı söylediğimde çok mutlu oldu kendisi de benimle okumak istediğini söyledi ardından da masalımızı seçti. Dersten önce bir araya gelerek ona masalın kitabını ve okuyacağı bölümleri gösterdim ve ondan masalı evde okumasını istedim. Ders saatinde ise ona ve diğer arkadaşlarımıza grup üzerinden dersin linkini atıp derse girdik ve masalımızı okuduk" dedi.

Eğitim Fakültesi öğrencisi Nurcan Akıncı: "Öğrencim Asiye ile birlikte, çok güzel 12 hafta geçirdik. Her hafta haftada bir gün bire-bir bir günde grupça hep birlikte olmak üzere görüştük. Birlikte öğrendik, deneyimledik. Öğrencim bana her hafta destek almak istediği konuları ve soruları yöneltti ve elimden geldiğince kendisine yardımcı olmaya çalıştım. Grup etkinliklerinde de etkin katılım gösterdik" ifadelerini kullandı.

Sınıf Öğretmenliği Bölümünden İlkokul Öğrencilerine Akademik Destek

Sınıf Öğretmenliği, Eğitim Fakültesi, Can Aksoy, Pandemi, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Sınıf Öğretmenliği Bölümünden İlkokul Öğrencilerine Akademik Destek - Son Dakika


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