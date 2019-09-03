Son Dakika Haberleri: Sınıf ve öğretmen seçimlerinde kura sistemi
Son Dakika Güncel Haber

Sınıf ve öğretmen seçimlerinde kura sistemi

5 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Muğla'daki sınıf ve öğretmen seçimlerinde kura sisteminin denendiğini, bunun hem öğretmenler arasındaki çalışma barışını hem de veliler arasındaki adalet duygusunu güçlendirdiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Muğla'daki sınıf ve öğretmen seçimlerinde kura sisteminin denendiğini, bunun hem öğretmenler arasındaki çalışma barışını hem de veliler arasındaki adalet duygusunu güçlendirdiğini söyledi.

Gençoğlu, Muğla'nın Marmaris ilçesinde ortaokul, ilkokul ve anaokullarında incelemelerde bulundu.

Veliler ve oryantasyon eğitim gören öğrencilerle sohbet eden Gençoğlu, ardından öğretmenlerle toplantı yaptı.

Gençoğlu, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitim öğretim yılına başlamadan bir hafta önce Marmaris'te okulları ziyaret etiklerini, ortaokul, ilkokul ve anaokulların eğitime hazırlık sürecini takip ettiklerini belirtti.

Öğretmenlerin eğitim öğretim yılı mesleki hazırlık çalışmalarına başladığını aktaran Gençoğlu, "Öğretmenler kurullarını yapıyor, sınıflar dağıtılıyor ve sınıflarını hazırlıyor. Onlar da en az öğrenciler kadar heyecanlı. Öğretmenlerimizin özellikle müfredat uygulamalarımız ve kendilerine gönderdiğimiz materyal konusundaki memnuniyetlerini görmek bizi şevklendirdi." dedi.

Gençoğlu, bakanlık olarak temel ilkelerinin "en iyi okul eve en yakın okuldur" düşüncesi olduğunu dile getirdi.

Muğla'daki okullarda yeni bir sistem denendiğini bildiren Gençoğlu, şunları kaydetti:

"Muğla'daki sınıf ve öğretmen seçimlerinde kura sistemi denendi. Bunun hem öğretmenlerimiz arasındaki çalışma barışını hem de velilerimiz arasındaki adalet duygusunu güçlendirdiğini düşünüyorum. Herkesin kura sonucu kendisine düşen sınıfta, kendisine düşen öğretmenle mutlu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı geçireceğine inancım tam."

Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PISA direktörü Türk eğitim sistemini değerlendirdi: Yoksul öğrencinin şansı kısıtlı
Marmaris'te orman yangını, bölgeye takviye helikopterler istendi Muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önleyecek kritik oylamayı kazandı 'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 03:25:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınıf ve öğretmen seçimlerinde kura sistemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]