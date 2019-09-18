Son Dakika Haberleri: Sınıfa gelen "ünlüler" hayal kırıklığına neden oldu
Son Dakika Güncel Haber

Sınıfa gelen "ünlüler" hayal kırıklığına neden oldu

1 saat önce

Samsun'da bir ilkokulda, sınıf öğretmeni öğrencilere ünlü harfleri öğretmek için ilginç bir yol izledi.

Sınıfa gelen

Samsun'da bir ilkokulda, sınıf öğretmeni öğrencilere ünlü harfleri öğretmek için ilginç bir yol izledi.

İlkadım ilçesinde bir özel okulun 3. sınıf öğretmeni Tekin Köksal, öğrencilerin ilgisini derse çekmek için "sınıfa ünlüler gelecek" diyerek öğrencilere bu konudaki görüşlerini sordu.

Öğretmenin, "Hangi ünlünün sınıfa gelmesini isterdiniz?" sorusuna karşılık öğrenciler, çoğunlukla "youtuber" olmak üzere istedikleri ünlülerin isimlerini sıraladı.

Sıra, ünlülerin sınıfa gelmesine geçince heyecanlanan öğrenciler, ellerinde ünlü harflerin kartlarını taşıyan arkadaşlarını görünce hayal kırıklığı yaşadı.

Öğrenciler, sınıfa bekledikleri ünlüler gelmeyince, "Çok mutsuzum.", "Youtuber gelir diye düşünüyordum.", "İstediğim kişiler gelemedi.", "Öğretmenim ben hayal kırıklığına uğradım çünkü hiçbir ünlüyü göremedim." diyerek hayal kırıklıklarını dile getirdi.

Öğretmen Köksal, öğrencilerinin bu sevimli hallerini çektiği videoyu velilerle paylaştı.

İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karabük'te TYP'den 445 kişi işe alınacak
Trump'ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien olacak Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat! Mahkeme Başkanı, Adnan Oktar'ın sağ koluna sordu: "Kedicikler cinsel ilişki kölesi miydi?"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 17:43:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınıfa gelen "ünlüler" hayal kırıklığına neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]