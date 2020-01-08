Sınıfın 32. öğrencisi "Tarçın" - Son Dakika
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Sınıfın 32. öğrencisi "Tarçın"

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde minik öğrencilerin ve öğretmenlerin besleyip büyütmeye çalıştığı "Tarçın" isimli köpek, sınıfın 32. öğrencisi oldu.

Sınıfın 32. öğrencisi

Ordu'nun Ünye ilçesinde minik öğrencilerin ve öğretmenlerin besleyip büyütmeye çalıştığı "Tarçın" isimli köpek, sınıfın 32. öğrencisi oldu.


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Her Okulun Bir Sokak Köpeği Projesi" kapsamında öğretmen Ayşe Yüksel'in girişimleriyle okula kazandırdığı "Tarçın" isimli köpek şimdilerde sınıfın 32. öğrencisi oldu. Kısa sürede okula ve sınıftaki öğrencilere uyum sağlayarak mutlu olduğu gözlenen "Tarçın" eğitim sezonunun başından bu yana sınıfın en sevilen öğrencisi oldu. Okulda diğer öğretmen personel ve öğrencilerin adeta neşe kaynağı olan Tarçın'ın keyfi ise şimdilerde çok yerinde.


Her sabah evden sınıfa Tarçın'ı getiren ve özellikle kendi sınıfının öğrencilerinin de Tarçın'ı adeta arkadaşı gibi gördüğünü söyleyen okulun 1-D sınıfı öğretmeni Ayşe Yüksel, "Ben geçen yıl sınıf öğrencilerimle Sevgililer Günü'nü sokak hayvanları ile kutladık. O gün orada sokak köpeklerinin durumu bizlerin dikkatini çekmişti. Bu yılda Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Bey bu konuda bize çok destek verdi. Bakanlığın 'Her Okulun Bir Sokak Köpeği Projesi' ile biz de bunu daha küçük sınıf çapında başlattık. Çünkü yavru köpeğimiz biraz daha büyüyünce okulumuzun köpeği olacak. Tabii ki onu el birliğiyle büyütmeye çalışıyoruz" dedi.


Yüksel, sınıfta Tarçın'ın ayrı bir sevgisi ve sınıfın 32. öğrencisi olduğunu belirtti.


"Bu proje çocuklarda merhametini de geliştirdi"


Projenin çocuklarda merhametini geliştirdiğini ve sevgisini yükselttiğini söyleyen Atatürk İlkokulu Müdürü Ertan Gül ise, "Tarçın bizim 1-D sınıfımızın 32. elemanı oldu. Tarçın ilk geldiğinde küçücüktü. Ayşe Hanım sınıfımıza getirdi ve Tarçın'ın çok sevimli olduğunu gördük. Öğrenciler onu bırakmak istemediler. Biz de Milli Eğitim Bakanlığının bir projesi kapsamında 'her okulun bir hayvanı olsun' diyerek Tarçın'ı sınıfımıza kazandırdık. O adeta sınıfımızın maskotu oldu. Çocuklarımız artık ondan ayrılamıyor ve her akşam eve götürmek istiyorlar" şeklinde konuştu. - ORDU

Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:24 Kaynak: İHA
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