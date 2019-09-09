Son Dakika Haberleri: Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştü
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Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştü

1 saat önce

Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştüKAYSERİ - Kayseri'de ders esnasında üzerine asma tavandaki kartonpiyer düşen 1 öğrenci yaralandı.

Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştü

KAYSERİ - Kayseri'de ders esnasında üzerine asma tavandaki kartonpiyer düşen 1 öğrenci yaralandı.

Olay, Melikgazi ilçesi Demokrasi mahallesinde bulunan Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı yeni tamamlandığı öğrenilen okulda ders işlendiği sırada asma tavanda bulunan kartonpiyer koparak bir öğrencinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan öğrenci, sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerde, sınıfta inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştü

Melikgazi, Kayseri, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 05:18 Kaynak: İHA
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