Son Dakika Haberleri: Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştü

44 dakika önce

Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştü KAYSERİ - Kayseri'de ders esnasında üzerine asma tavandaki kartonpiyer düşen 1 öğrenci yaralandı.

Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştü, System.String[]

Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştü


KAYSERİ - Kayseri'de ders esnasında üzerine asma tavandaki kartonpiyer düşen 1 öğrenci yaralandı.

Olay, Demokrasi mahallesinde bulunan Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı yeni tamamlandığı öğrenilen okulda ders işlendiği sırada asma tavanda bulunan kartonpiyer koparak bir öğrencinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenci, sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerde, sınıfta inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaza geçiren Hatay Emniyet Müdürü'nün darbecilere verdiği cevap halen akıllarda
Erdoğan'dan, "Yıldırım'ı çok seviyorum" diyen öğrenciye: Ama sen beni kıskandırıyorsun Düğünde kavga çıktı! Damat geceyi karakolda, gelin ise hastanede geçirdi İstiklal'de elektrik mühendisi Halit'i öldürenlere baronun atadığı avukat, dosyayı iade etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 21:37:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]