Son Dakika Haberleri: Sınıfın En "Çiçek" Öğrencisi

Sınıfın En "Çiçek" Öğrencisi

1 saat önce

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Şinasi ilkokulun da 4/B sınıfı öğrencileri derse "çiçek" isimli kedi ile birlikte başlıyorlar.

Sınıfın En
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Şinasi ilkokulun da 4/B sınıfı öğrencileri derse "çiçek" isimli kedi ile birlikte başlıyorlar.

Uzunköprü ilçesine bağlı Şinasi ilkokulun da okuyan 4/B sınıfı öğrencileri her sabah derse "Çiçek" ismini verdikleri kedi ile başlıyorlar. 1. sınıftan itibaren öğrencilerine hayvan sevgisi aşılayan sınıf öğretmeni Zevcet Yüzer hayvan sevgisinin her şeyden önce geldiğini ifade etti.

4/B sınıfı öğrencilerinden Ömer Tuğra Kuyucu, "Biz burada bir proje yürütüyoruz. 4 senedir burada biz kedileri besliyoruz. Burada çiçeğimiz var bahçe de kedileri besliyoruz. Biz o kedileri çok seviyoruz" dedi.

Mehmet Ege Demirelise, "4 yıldır kedilere bakıyoruz. Kediler bizim her şeyimiz. Köpekleri, hayvanları çok seviyoruz" diye konuştu.

"Veliler de destek oldu"

Sınıf öğretmeni Zevcet Yüzer de, "uzun yıllardır, çocuklarım ile beraber sokak hayvanlarına yardım ediyoruz, koruyoruz, yuva yapıyoruz, besliyoruz, elimizden gelen her türlü yardımı yapıyoruz. Sadece çocuklar değil veliler de bu konuda destek oluyorlar. Hiçbir zaman için yadırgamadılar, eleştirmediler, sahip çıktılar" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:53 Kaynak: İHA

Edirne, Uzunköprü, Güncel
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