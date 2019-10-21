Son Dakika Haberleri: Sınıflarını doğaya taşıdılar
Son Dakika Güncel Sınıflarını doğaya taşıdılar

Sınıflarını doğaya taşıdılar

1 saat önce

Ağrı merkeze bağlı Cumacay Köyü İlköğretim Okulu Anasınıfı öğrencileri derslerini bir günlüğüne doğada kamp yaparak geçirdiler.

Sınıflarını doğaya taşıdılar, System.String[]

Ağrı merkeze bağlı Cumacay Köyü İlköğretim Okulu Anasınıfı öğrencileri derslerini bir günlüğüne doğada kamp yaparak geçirdiler.


Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan 'Sporumu Yapıyorum, Dersime Giriyorum' projesi kapsamında öğretmenleri Şeyma Durmuş öncülüğünde köy içerisinde bulunan nehir kenarına kamp kuran öğrenciler, doğala iç, içe bir gün ders geçirdiler. Öğretmenleri ile birlikte çadır kuran öğrenciler, daha sonra spor yaparak ders öncesi oksijen depoladılar. Boş arazide ateş yakarak çay demleyen öğrenciler, daha sonra öğretmenlerinin etrafında toplanarak okunan hikayeleri dinlediler.


Öğrenmelerine teşekkür eden öğrenciler, bu sayede okulu daha çok sevdiklerini dile getirdiler. - AĞRI

Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:44 Kaynak: İHA
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