Son Dakika Haberleri: Sınıflarının Kapılarını Şehitlerin Fotoğrafıyla Açıyorlar

Sınıflarının Kapılarını Şehitlerin Fotoğrafıyla Açıyorlar

25 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir okulun sınıf kapıları şehitlerin fotoğrafları ile kaplandı.

Sınıflarının Kapılarını Şehitlerin Fotoğrafıyla Açıyorlar, System.String[]
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir okulun sınıf kapıları şehitlerin fotoğrafları ile kaplandı.

Suşehri Semiha Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi okul yönetimi, okul aile birliği başkanlığı ve okulun mezunlar ve mensupları derneği kararıyla, ilçedeki 16 şehidin fotoğrafları sınıf kapılarına kaplandı.

Okulda düzenlenen törende konuşan Okul Müdürü Yakup Topçu, vatan, bayrak ve şehit bilincini öğrencilerde oluşturmak için bu kararı aldıklarını söyleyerek, "Öğrencilerimizde şehadet bilincini geliştirmek, vatan ve millet duygularını arttırmak, gelecek nesillere şehitlerimizin hatırasını aktarabilmek için arkadaşlarımızla böyle bir çalışma yaptık. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Programa katılan şehit yakınları şehitlerin fotoğraflarını görünce duygulu anlar yaşadı.

Programa Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Halil Uludağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Duran Vuranok, kurum amirleri ve şehit yakınları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:12 Kaynak: AA

Sivas, Suşehri, Güncel
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