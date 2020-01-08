Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan Rojbin, 4'üncü katın penceresinden atladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan Rojbin, 4'üncü katın penceresinden atladı - Son Dakika

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan Rojbin, 4'üncü katın penceresinden atladı

6 saat önce

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, lise öğrencisi Rojbin T. (14), 4'üncü kattaki sınıfında arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra pencereden atladı.

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan Rojbin, 4'üncü katın penceresinden atladı, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, lise öğrencisi Rojbin T. (14), 4'üncü kattaki sınıfında arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra pencereden atladı. Ağır yaralanan Rojbin T., hastaneye kaldırılırken, öğrenci ve öğretmelerin, emniyette ifadelerine başvuruldu.

Olay, öğle saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi Rojbin T., henüz bilinmeyen nedenle 4'üncü kattaki sınıfında arkadaşlarıyla tartıştı. Rojbin, tartışma sonrası pencereden kendisini boşluğa bıraktı. İhbarla okula gelen sağlık görevlileri, zemine çakılan Rojbin'in ağır yaralı olduğunu belirleyip, ilk müdahaleyi yaptı. Rojbin T., ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rojbin T.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, öğrenci ve öğretmelerin ifadelerine başvurdu.


Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:35 Kaynak: DHA
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