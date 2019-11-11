Son Dakika Haberleri: Sınıfta bayılan kız öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Sınıfta bayılan kız öğrenci hayatını kaybetti

Sınıfta bayılan kız öğrenci hayatını kaybetti

7 saat önce

Adana'da 10. sınıf öğrencisi Zehra Acar, sınıfta bayılınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sınıfta bayılan kız öğrenci hayatını kaybetti, System.String[]

Adana'da 10. sınıf öğrencisi Zehra Acar, sınıfta bayılınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesinde bulunan Fatma Zehra İmam Hatip Anadolu Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Zehra Acar, sabah okula geldi. Derslere giren Acar, saat 10.55'te sınıfta ders işlendiği sırada bayıldı. Acar, öğretmenin çağırdığı ambulans ile hemen Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Acar kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Zehra Acar'ın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna gönderildi. Acar'ın ölüm nedeni yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacak.


Bu arada, Zehra Acar'ın arkadaşları ve öğretmenleri okulda gözyaşlarına boğuldu. - ADANA

Fatma Zehra, Zehra Acar, Sarıçam, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Belediyeden kovuldu, KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu oldu
KADES ile hayatı kurtulan kadınlar deneyimlerini paylaştı: Olmasaydı öldürülecektim Sınıfta bayılan kız öğrenci, hastanede hayatını kaybetti 'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 20:01:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınıfta bayılan kız öğrenci hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]