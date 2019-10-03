Sınıfta kalan 7 öğrenci okulu mahkemeye verdi

Yüksel KOÇ/ MARMARA Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıfında okuyan 7 öğrenci, tek dersten sınıfta kalıp 3. sınıfa geçemeyince okulu mahkemeye verdi.

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıfında okuyan 7 öğrenci, Endodonti dersinden kalınca bir üs sınıfa geçemediler. Tek dersten kaldıkları için okulu bir yıl uzatan öğrenciler, önce rektörlüğe başvurdular. Öğrenciler adına Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne dilekçe sunan Avukat Orkun Burak Uğurlu, öğrencilerin kaldıkları ders olan Endodonti dersinin 2018-2019 eğitim öğretim yılına ait müfredatta yıllık olarak Türkçe anlatımlı ders göründüğünü, ara tatile kadar bu dersin Türkçe olarak okutulduğunu hatırlattı.





SENE ORTASINDA DERS İNGİLİZCEYE ÇEVRİLDİ

Şubat ayında başlayan ikinci dönemde bu dersin öğrencilere İngilizce anlatımlı ders olarak okutulmaya başlandığını hatırlatan Avukat Uğurlu, "Öğrenciler ilk dönem yapılan vize sınavına Türkçe girdiler. İkinci dönem yapılan ikinci vizeye ve final sınavına ise Türkçe-İngilizce olarak sorulan karma sorularla girmişlerdir" dedi.





REKTÖRLÜK TALEPLERİNİ REDDETTİ

Bu dersin, ders yılı başında Ders Kayıt Sistemi'nde Türkçe okutulan ders olarak göründüğünü hatırlatan Avukat Uğurlu, müvekkillerinin bütünlemede de başarısız olarak sınıfta kaldıklarını, İngilizce yapılan bütünleme sınavının iptal edilerek Türkçe yapılmasını talep etti.

Bu talebi rektörlük tarafından reddedilen Avukat Uğurlu, bu kez Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu.





İNGİLİZCE YAPILAN SINAVIN TÜRKÇEYE ÇEVRİLMESİ DAVASI

Dilekçesinde, İngilizce yapılan bütünleme sınavının iptali için yaptıkları başvurunun Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından reddedilmesi üzerine bu davayı açtıklarını belirten Avukat Uğurlu, müvekkillerinin kaldıkları bu tek ders nedeniyle bir üst sınıfa geçemediklerini kaydetti.

Avukat Uğurlu, "Dönem başında Türkçe olan dersin dönem ortasında belirlenmiş kayıt dışında İngilizceye çevrilmesi idari işlemlerde şekil unsurunu ihlal etmektedir. Normalde yer alan şekil şartını yerine getirmeyen işlem tabi olarak butlandır (yok hükmünde). Kamu yararı sağlamayan ve bireylerin zararına olacak her işlem hukuka aykırılık teşkil edecektir. Olayımızda yönergenin ve yönetmeliğin idarece doğru uygulanmaması ve denetlenmemesi dolayısıyla açık kamu yararı yani amaç unsuru ihlal edilmektedir" dedi.

Avukat Uğurlu, Marmara Üniversitesi Senatosu'nun kararı ile Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıfında Türkçe olarak okutulan Endodonti dersinin dönem ortasında İngilizce okutulmaya başlanmasının, ilk vizenin Türkçe, ikinci vize, final ve bütünlemenin Türkçe-İngilizce olarak sorulan karma sorularla yapılmasının idari işlemlerde belirlilik ve açıklık ilkesini bozduğunu savundu.





İNGİLİZCE SORULARIN GERİ ALINARAK TÜRKÇE SORULARLA SINAVIN YENİLENMESİNİ İSTEDİ

Avukat Uğurlu, rektörlüğün bütünleme sınavının iptali için yaptığı başvuruyu reddettiğini hatırlatarak, müvekkillerinin üçüncü sınıftan ders alabilmeleri için 2019 yazında yapılan Endodonti dersinin bütünleme sınavının yürürlüğünün yargılama sonuna kadar durdurulmasına, bütünleme sınavının İngilizce sorularının geri alma işlemi ile ortadan kaldırılarak sınava giren öğrencilerin değerlendirilmesinin Türkçe sorular üzerinden yapılmasına karar verilmesini istedi.





REKTÖRLÜĞÜN RED KARARININ İPTALİNİ İSTEDİ

Avukat Uğurlu, sınavın Türkçe sorularla yenilenmesi isteminin uygun görülmemesi halinde de bütünleme sınavının tamamen iptal edilerek sınavın Türkçe dili üzerinden yapılmasına ilişkin talebini reddeden Marmara Üniversitesi Rektörlüğü kararının iptaline, müvekkillerinin kaldığı Endodonti dersinin bütünleme sınavının yürürlülüğünün yargılama sonuna kadar durdurulmasına karar verilmesini istedi.





"MAHKEMEDEN YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI BEKLİYORUZ"

Davaya ilişkin olarak DHA'ya konuşan Avukat Orkun Burak Uğurlu, "Bu davanın sebebi dersin dönem ortasında dil değişikliği ile İngilizceye çevrilmesi. Üniversitenin kendi yönergesinde dersin Türkçe olduğu belli iken, yapılan bir değişiklikle dönem ortasında İngilizceye çevrilmiştir. Burada hukuka aykırılık; yönerge içerisinde bu değişikliğin ancak yeni kayıt olan birinci sınıflara uygulanacağına ilişkin bir hüküm düzenlemesi varken yapılmış olmasıydı" dedi.

Müvekkillerinin dönem ortasında yapılan dil değişikliği ile derste başarısız olduklarını hatırlatan Avukat Uğurlu, "Karma bir dil şeklinde sınav yapılmış. Hem Türkçe hem de İngilizce sınav yapılmış ve öğrenciler başarısız olmuşlar. Çünkü Türkçe olması gereken ve buna göre anlatılması gereken bir ders İngilizce anlatılmış ve yabancı terimler girerek öğrencileri zorlamıştır. Biz de yönergeye aykırılık olduğu, bu dersin tümüyle Türkçe görülmesi gerektiği, sınavlara Türkçe girmesi gerektiğinden bahisle öncelikle idareden bütünleme sınavını geri almayla durdurmasını istedik. Talebimiz gerekçe gösterilmeden reddedildi. Biz de yürütmenin durdurulması istemli bir dava açtık. Bu noktada mahkemeden yürütmenin durdurulması kararını bekliyoruz. İngilizce soruların geri alınması işlemiyle ortadan kaldırılmasını, bu mümkün değilse sınavın tümüyle iptal edilerek yeniden bir sınavın yapılmasını talep ediyoruz. Yürütmenin durdurulması kararının çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.