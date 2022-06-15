Sınıfta kalp krizi geçiren 7 yaşındaki Alperen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sınıfta kalp krizi geçiren 7 yaşındaki Alperen hayatını kaybetti

15.06.2022 21:36
Sınıfta kalp krizi geçiren 7 yaşındaki Alperen hayatını kaybetti

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde okulda kalp krizi geçiren 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil hayatını kaybetti.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde okulda kalp krizi geçiren 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Vakfıkebir ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrenim gören 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil (7), derste bir anda fenalaştı. Sınıf öğretmeni durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları Alperen'in kalp krizi geçirdiğini belirledi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Alperen yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 7 yaşındaki Alperen Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Vakfıkebir, Kalp Krizi, Cumhuriyet, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sınıfta kalp krizi geçiren 7 yaşındaki Alperen hayatını kaybetti - Son Dakika

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