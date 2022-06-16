Sınıfta kalp krizi geçiren Alperen, kurtarılamadı - Son Dakika
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Sınıfta kalp krizi geçiren Alperen, kurtarılamadı

16.06.2022 18:44
Sınıfta kalp krizi geçiren Alperen, kurtarılamadı

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Alperen Zenbil (7) derste geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde kalp rahatsızlığı bulunan ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Alperen Zenbil (7) derste geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Vakfıkebir ilçesinde, Cumhuriyet İlköğretim Okulu 1'inci sınıfta öğrenim gören Alperen Zenbil, son ders çıkışına dakikalar kala sırasında fenalaştı. Sınıf öğretmeni tarafından okula çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Alperen'e ilk müdahalede bulundu. Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alperen, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Alperen'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Kalp rahatsızlığı nedeniyle 3 yıl önce Ankara'da tedavi gören Alperen'in karnesini aldıktan sonra hafta sonu tedavi görmek üzere ailesi ile birlikte yeniden il dışına gitmeye hazırlandığı öğrenildi.


Sınıfta kalp krizi geçiren Alperen, kurtarılamadı
Sınıfta kalp krizi geçiren Alperen, kurtarılamadı
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Trabzon'da vefat eden ilkokul öğrencisinin cenazesi toprağa verildi Trabzon'da vefat eden ilkokul öğrencisinin cenazesi toprağa verildi Okulda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil son yolculuğuna uğurlandı Okulda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 1. sınıf öğrencisi Alperen Zenbil son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet, Vakfıkebir, Kalp Krizi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınıfta kalp krizi geçiren Alperen, kurtarılamadı - Son Dakika

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