Sınıf içinde öğrencisini darp eden öğretmen kendini böyle savundu: Kendi elime vurdum - Son Dakika
Üye Girişi

Sınıf içinde öğrencisini darp eden öğretmen kendini böyle savundu: Kendi elime vurdum

06.06.2023 19:05

Kocaeli'de 17 yaşındaki öğrencisini dersi dinlemediği ve düzeni bozduğu gerekçesiyle darp eden öğretmen ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen öğretmen, "M.H.Y. öğrencilerle sürekli konuşup telefon ile oynuyordu. Kendisini uyarmama rağmen konuşmaya ve dersi bölmeye devam etti. Şaka amacıyla öğrencimin kafasının arkasına elimi koyup, 'Bak nasıl dövülür' diyerek birkaç sefer kendi elime vurdum." dedi.

Kocaeli İzmit Mesleki Eğitim Merkezi'nde 21 Mart 2022 tarihinde, makine bölümünde eğitim alan 17 yaşındaki M.H.Y., öğretmeni C.D. tarafından darp edildi. Şiddet anları, sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefon kamerası ile kaydedildi.

DAVA AÇILDI

Olaydan haberi olmayan gencin ailesi videonun 9 Haziran 2022 yılında sosyal medyaya düşmesiyle durumu öğrenerek, öğretmenden şikayetçi oldu. Olaya ilişkin 8 Mart'ta yasa gereği basit yargılama usulü uygulandı. Yargılamadan sanık C.D. beraat aldı, müşteki avukatının karar itirazı üzerine dava açıldı.

"BİRKAÇ SEFER KENDİ ELİME VURDUM"

Kocaeli 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuksuz sanık C.D., mağdur öğrenci M.H.Y. ve babası Ahmet Yılman, avukatlar Aylin Şengöz, Zeynep Şentürk ile Yeşim Karagören katıldı. Savunması için söz hakkı verilen C.D., suçlamaları kabul etmeyerek, önceki ifadelerini tekrarladı. C.D.'nin önceki ifadelerinde, "Olay 21 Mart tarihinde meydana gelmiştir. Olay günü teorik olarak dersimi anlatıyordum. M.H.Y. ders esnasında öğrencilerle sürekli konuşup telefon ile oynuyordu. Uygun bir üslup ile uyardım ancak kendisi halen konuşmalarına ve ders bölmelerine devam etti. Bunun üzerine kendisini yine sözlü olarak uyardım. Bunun üzerine şaka amacıyla öğrencimin kafasının arkasına elimi koyarak, 'Bak nasıl dövülür' diyerek birkaç sefer kendi elime vurdum. Görüntülerden de anlaşılacağı gibi ben sol elimi kafasına koyup sağ elimle kendi elime vurmaktayım. Zaten olayda bu şekilde son buldu. Görüntünün dışında başka olayımız yaşanmadı ve dersimize devam ettik. Olay anlattıklarımdan ibarettir. Bunun dışında ben hakaret suçlamasını kabul etmiyorum. Ben öğrencime hakarette bulunmadım" dediği öğrenildi.

Sınıfta öğrencisini darp eden öğretmen: 'Kendi elime vurdum'

"DEVAMSIZLIKTAN SINIFTA KALDI"

Bugün yaptığı savunmada ise olaydan sonra M.H.Y.'nin öğretmeni olmaya devam ettiğini kaydeden C.D., "M.H.Y. de derslere girdi, bir sorun yaşamadık. Hatta benim derslerime girip, öğleden sonra da dersten kaçıyordu. Dersten kaçmaması konusunda uyardım. M.H.Y. bana derslerimi sevdiği için girdiğini söyledi. Sonra devamsızlıktan sınıfta kaldı" diye konuştu.

"OMZUMU SIKMAYA DEVAM ETTİ"

Sınıfta yaşananları anlatan M.H.Y. ise, "İzmit Mesleki Eğitim Merkezi Makine bölümünde eğitim almaktaydım. Tarihi tam hatırlamamakla birlikte 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü makine dersimiz vardı. C.D. öğretmenimiz ders anlattığı sırada, arka sıramda oturan arkadaşım bana saatin kaç olduğunu sordu. Ben de saati ve derse kaç dakika kaldığını söyledim. Bunun üzerine C.D. öğretmen bana hitaben, 'Ne konuşuyorsunuz lan' diyerek 'Yavşak' dedi. Ben ise 'Kusura bakmayın hocam özür dilerim, bir daha olmaz. Ayrıca hocam lütfen kelimenizi düzeltin bu şekilde konuşmanız hoş değil' dedim. Bunun üzerine öğretmenim yanıma geldi, 'Senden mi öğreneceğim nasıl konuşacağımı?' diyerek eliyle omuzumu sıktı ve beni tahtaya kaldırdı. Öğretmenim omuzumu sıkmaya devam edince, 'Hocam canım acıyor, elinizi çeker misiniz' dedim. Ancak C. öğretmen elini çekmedi ve omzumu sıkmaya devam etti. Canım yandığı için öğretmenin elini indirdim ve yerime geçtim" şeklinde konuştu.

"OLAYLARIN ETKİSİYLE DERSLERE KATILMADIM"

M.H.Y. sözlerini şöyle sürdürdü: "Birkaç dakika sonra C. öğretmen yanıma geldi ve kafama, yüzüme, enseme doğru defalarca tokat attı. Bana hitaben, 'Dayak nasıl olur gör bakalım' diyerek beni darp etti. Ben herhangi bir karşılık vermedim. Hoca bana vurduktan sonra zil çaldı, ben de sınıftan çıktım. Olayın videoya çekildiğini bilmiyordum ve bu durumdan ailemden bahsetmedim. Öğretmenimin beyanının aksine bana vurdu, canımı yaktı. Bana 'Yavşak' dedi. Bu olaydan sonra arkadaşlarım benimle dalga geçip eğleniyorlardı. Arkadaşlarım benim görüntümü neden çektiklerini bilmiyorum. Görüntü sosyal medyaya düşünce rahatsız olup şikayetçi oldum. Olaydan sonra belirli bir süre derse girdiğim doğrudur ama sanık olan öğretmenimle iletişim kurmadım. Olayların etkisiyle derslere katılmadım ve devamsızlık yüzünden sınıfta kaldım. İlk başta öğretmenim tarafından dayak yediğim ailem tarafından bilinmesin diye şikayetçi olmadım. Ancak video her yere yayılınca ve ailem konuyu öğrenince şikayetçi oldum" ifadelerini kullandı. Baba Ahmet Yılman da öğretmenden şikayetçi olduklarını ifade etti. Mahkeme heyeti, tanık öğrencilerin dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
  • Asel Krt: Anasının babasının terbiye edemediği çocuğu öğretmenler terbiye etmeye çalışıyor maalesef. Bugün öğretmen benim çocuğuma dokunamaz diyenler, yarın polis hakim dokunduğunda aynı şeyi söyleyebilecek misiniz ? Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
  • Ensar Kurt: valla bu sartlarda ben olsam ögretmenlik yapmam aile yapilari bozulmus sorunlu ögrencilerle egitim zor Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • mert çelik: sınıfta dıger arkadasları gıbı uslu saygılı sessız oturan cocuga,durduk yere bunu yapması yanlış tabi,4 sene okuyup öğretmen olsada belki meslekten atılır ,ıcerı atılırsada,karısı çocugu gıder çalışır gecım derdıne düşer..nedeni durduk yere uslu sessız duran çocuk,halkta bunu net görüyor video sayesinde Cevap Yaz 7 18 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

21 Mart, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sınıf içinde öğrencisini darp eden öğretmen kendini böyle savundu: Kendi elime vurdum - Son Dakika


Son Dakika
14:24 Ukrayna Milli Takımı, Sergiy Rebrov'u Teknik Direktör Olarak Atadı
14:21 TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanı'nı Belirlemek Üzere Toplandı
14:17 Bölgeden gelen görüntüler korkunç! Barajın vurulması sonrası Herson sular altında kaldı
14:11 Ukrayna, Sergiy Rebrov'a emanet! Eski Fenerbahçeli ile 3 yıllık sözleşme imzalandı
14:09 Eski bakanlar, TBMM'de milletvekili yemini etti
14:07 Depremde yaşamını yitiren Taha Duymaz'ın annesi de fenomen oluyor
14:03 Bölgeden gelen görüntüler korkunç! Barajın vurulması sonrası Herson sular altında kaldı
13:53 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın annesi de fenomen oluyor
13:52 İYİ Parti Meclis yönetimi belli oldu! TBMM Grup Başkanlığı görevine Koray Aydın getirildi
13:46 Türk futbolunda şike teşebbüsü! Olayda Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın da adı geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2023 14:34:58. #1.12#
SON DAKİKA: Sınıf içinde öğrencisini darp eden öğretmen kendini böyle savundu: Kendi elime vurdum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement