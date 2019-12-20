Sınıfta öğrencisini tartaklayan öğretmene soruşturma (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınıfta öğrencisini tartaklayan öğretmene soruşturma (2) - Son Dakika

Sınıfta öğrencisini tartaklayan öğretmene soruşturma (2)

6 saat önce

ÖĞRETMEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDIAnkara Valiliği, sınıf öğretmeni N.T.T.'nin, konuşma güçlüğü bulunan ve zaman zaman hiperaktif davranışlar sergileyen 1'inci sınıf öğrencisi Anıl Karacaoğlu'nu tartaklamasına ilişkin açıklama yaptı.

Sınıfta öğrencisini tartaklayan öğretmene soruşturma (2), System.String[]

ÖĞRETMEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ankara Valiliği, sınıf öğretmeni N.T.T.'nin, konuşma güçlüğü bulunan ve zaman zaman hiperaktif davranışlar sergileyen 1'inci sınıf öğrencisi Anıl Karacaoğlu'nu tartaklamasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Çankaya ilçesi Teğmen Kalmaz İlkokulu'nda 19 Aralık 2019 Perşembe günü bir kaynaştırma öğrencisine öğretmeni tarafından şiddet uygulandığı iddiası üzerine konuyla ilgili öğretmen görevden uzaklaştırılarak soruşturma başlatılmıştır" denildi.


Ankara Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:55 Kaynak: DHA
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