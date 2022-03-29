SINIFTA POŞETLİ ŞAKAYA İNCELEME - Son Dakika
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SINIFTA POŞETLİ ŞAKAYA İNCELEME

29.03.2022 13:37

SINIFTA öğrencisi başına poşet geçirirken videosu çekilip, sosyal medyada paylaşılan kişinin öğretmen olmadığı, Kastamonu'da lisede 2 öğrencinin şaka amaçlı görüntüyü kaydettiği ortaya çıktı.

SINIFTA öğrencisi başına poşet geçirirken videosu çekilip, sosyal medyada paylaşılan kişinin öğretmen olmadığı, Kastamonu'da lisede 2 öğrencinin şaka amaçlı görüntüyü kaydettiği ortaya çıktı. Video ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sınıfta bir öğrencinin, elinde kitaplarla içeri giren kişinin başına poşet geçirdiği sırada çekilen video, sosyal medyada 'Dersinden kaldığım hocayı paket ediyorum' notuyla paylaşıldı. Ankara'da özel okulda öğretmenin önünde dans eden öğrencinin sosyal medyaya yansıyan görüntüsünden sonra paylaşılan bu video da tepki çekti. Videonun, Kastamonu'da lisede çekildiği ve başına poşet geçirilen kişinin öğretmen olmadığı, 2 öğrencinin şaka amaçlı görüntüyü kaydettiği ortaya çıktı.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İlimizdeki bir lisede kaydı alındığı bilgisine ulaşılan ve 'Öğrenci, sınıfa giren öğretmenin başına poşet geçirdi' başlığı ile yayımlanan video hakkında inceleme-soruşturma başlatılmıştır. Yapılan ilk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçlı geçtiği belirlenmiştir. Habere konu videonun ders saati dışında, öğle arası çekildiği ve üçüncü şahıslar tarafından sosyal medya uygulamalarında yayımlandığı tespit edilmiştir denildi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SINIFTA POŞETLİ ŞAKAYA İNCELEME - Son Dakika


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