Son Dakika Haberleri: Sınıfta Şakalaştığı Arkadaşını Kalemtıraş Bıçağı ile Yaraladı (2)

Sınıfta Şakalaştığı Arkadaşını Kalemtıraş Bıçağı ile Yaraladı (2)

54 dakika önce

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTIRize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, M.C. adlı kız öğrencinin sınıf arkadaşı A.K.A.'yı kalemtıraş bıçağı ile yüzünden yaralamasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sınıfta Şakalaştığı Arkadaşını Kalemtıraş Bıçağı ile Yaraladı (2), System.String[]
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü, M.C. adlı kız öğrencinin sınıf arkadaşı A.K.A.'yı kalemtıraş bıçağı ile yüzünden yaralamasıyla ilgili açıklama yaptı. Olayın, öğrencilerin şakalaşması sırasında yaşandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Teneffüs bitiminde bir öğrenci, diğer arkadaşına kalem kutusundaki kalemtıraşın yedek bıçağını vererek başka bir arkadaşını şaka ile korkutmasını istemiştir. Yaralanan öğrenci, masaya kafasını dayamış yatarken şaka yapmak isteyen öğrenci o öğrencinin yanına giderek dikkatini çekmek için öksürerek ses çıkarır. Bu sırada refleks ile kafasını aniden kaldıran öğrenci, öğrencinin elindeki yedek kalemtıraş bıçağı ile yanağından yaralanır. Nöbetçi Müdür Yardımcısı olay üzerine hemen öğrenciyi hastaneye götürür. Öğrencilerin ifadeleri tutanak ile alındığında asla kasıt olmadığı ve şakalaşmanın yanlışlıkla bu boyuta geldiğini belirtmişlerdir. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak olayın çok yönlü değerlendirilmesine yönelik idari inceleme başlatılmıştır. Yaşanan olayın, sosyal medyaya yansıdığı gibi herhangi bir oyun (Momo/ Beyaz Balina gibi) ile ilgili olmadığı öğrenciler, aileler ve öğretmenlerin dinlenilmesi sonucu tespit edilmiştir. Olaydan diğer öğrencilerin de olumsuz yönden etkilenmemesi için rehberlik çalışmaları da başlatılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:10 Kaynak: DHA

Rize, Güncel
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