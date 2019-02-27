Son Dakika Haberleri: Sınıfta Saldırıya Uğrayan Yağmur: Öleceğimi Zannettim (2)

Sınıfta Saldırıya Uğrayan Yağmur: Öleceğimi Zannettim (2)

2 saat önce

8 ÖĞRENCİ GÖZALTINDAAntalya'da Kepez Hacı Ekrem- Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Yağmur S.P. ve Gülsen M.'yi sınıfta dakikalarca döven 8 öğrenci, polis tarafından yakalandı.

Sınıfta Saldırıya Uğrayan Yağmur: Öleceğimi Zannettim (2), System.String[]
8 ÖĞRENCİ GÖZALTINDA

Antalya'da Kepez Hacı Ekrem- Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Yağmur S.P. ve Gülsen M.'yi sınıfta dakikalarca döven 8 öğrenci, polis tarafından yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, dövülen öğrenciler ve öğretmenlerin ifadeleri doğrultusunda aynı okulda eğitim gören 8 öğrenciyi gözaltına aldı. Öğrenciler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili bir öğrencinin ise arandığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:55 Kaynak: DHA

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