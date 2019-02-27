Sınıfta Saldırıya Uğrayan Yağmur: Öleceğimi Zannettim (2)
2 saat önce
8 ÖĞRENCİ GÖZALTINDAAntalya'da Kepez Hacı Ekrem- Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Yağmur S.P. ve Gülsen M.'yi sınıfta dakikalarca döven 8 öğrenci, polis tarafından yakalandı.
8 ÖĞRENCİ GÖZALTINDA Antalya
'da Kepez
Hacı Ekrem- Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri Yağmur S.P. ve Gülsen M.'yi sınıfta dakikalarca döven 8 öğrenci, polis tarafından yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü
Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, dövülen öğrenciler ve öğretmenlerin ifadeleri doğrultusunda aynı okulda eğitim gören 8 öğrenciyi gözaltına aldı. Öğrenciler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili bir öğrencinin ise arandığı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:55 Kaynak: DHA
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