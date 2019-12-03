Son Dakika Haberleri: Sınıfta sigara içen öğrenciye sosyal medyada tepki
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Sınıfta sigara içen öğrenciye sosyal medyada tepki

6 saat önce

SINIFTA öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti.

Sınıfta sigara içen öğrenciye sosyal medyada tepki, System.String[]

SINIFTA öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Ankara'da bir okulda çekildiği iddia edilen görüntüde, İngilizce öğretmeni sınıfta ders anlatırken, bir öğrencinin pencere kenarında sigara içtiği görüldü. Ayrıca sınıftan yükselen gürültü de dikkat çekti. Başka bir öğrenci tarafından kayıt altına alınan bu görüntüler, dün gece sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, kısa sürede büyük tepki topladı. Görüntütnün, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Gökhan CEYLAN/ANKARA, -


Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:05 Kaynak: DHA
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Sınıfta bir öğrencinin sigara içtiği görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı
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