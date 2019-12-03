Son Dakika Haberleri: Sınıfta sigara içen öğrenciye tepki
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Sınıfta sigara içen öğrenciye tepki

6 saat önce

Ankara'da bir okulda çekildiği iddia edilen görüntülerde ders esnasında öğrencinin sigara içmesi sosyal medyada tepki topladı.

Sınıfta sigara içen öğrenciye tepki, System.String[]

Ankara'da bir okulda çekildiği iddia edilen görüntülerde ders esnasında öğrencinin sigara içmesi sosyal medyada tepki topladı.


Ankara'da bir lise de çekildiği iddia edilen görüntülerde, bir İngilizce öğretmenin ders anlatırken, öğrencinin sigara içmesi ve olayı görüntüleyen arkadaşına gülmesi büyük tepki topladı. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:31 Kaynak: İHA
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