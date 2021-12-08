Sınıfta sıkılan biber gazından etkilenen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki ortaokulda 8'inci sınıf öğrencileri O.A.K. ve Ü.K., yanlarında getirdikleri biber gazını sınıfta sıktı. Gazdan etkilinen 6 öğrenci hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kadirli ilçesi Cengiz Topel Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, okulda 8'inci sınıfta eğitim gören O.A.K. ile Ü.K., sınıfta arkadaşlarının üzerine evden getirdikleri edilen biber gazını sıktı. Gazdan etkilenen öğrencilerin çığlıkları üzerine okul idaresi, sınıfa geldi. Öğrenciler okul bahçesine çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Biber gazından etkilenen öğrencilerden Damla K., Medine D., İkra B., Büşracan G., Gözde Naz K. ve Sami Yusuf Ç., hastaneye kaldırıldı. Tedavileri yapılan 6 öğrenci, taburcu edildi. Öğrencilerin ailelerinin, biber gazını sıkan O.A.K. ve Ü.K., hakkında suç duyurusunda bulundukları öğrenildi.