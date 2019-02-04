Şinik Osb Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
44 dakika önce
Şinik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Şinik Organize Sanayi Bölgesi
(OSB
) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu
, Akçaabat
Belediye Başkanı Şefik Türkmen
, TTSO Meclis Üyesi Önder Reis ve diğer ilgililer katıldı.
Şinik OSB ile ilgili genel konuların görüşüldüğü toplantıda başvurular değerlendirilerek, arazi tahsisleri gerçekleştirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:38 Kaynak: AA
Son Dakika! Benzin ve LPG'ye Zam Geldi
Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek
Büyük Tepki Toplamıştı! Mahkeme, Ormanlık Alanda Genç Kızı Öldüresiye Döven 6 Şüpheli İçin Kararını Verdi
Ekmek Almaya Giderken Bir Tanıdığı Tarafından Kaçırılan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu, 6 Gün Sonra Bulundu