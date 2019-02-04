Son Dakika Haberleri: Şinik Osb Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Şinik Osb Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

44 dakika önce

Şinik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Şinik Osb Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Şinik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, TTSO Meclis Üyesi Önder Reis ve diğer ilgililer katıldı.

Şinik OSB ile ilgili genel konuların görüşüldüğü toplantıda başvurular değerlendirilerek, arazi tahsisleri gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:38 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Şinik, OSB, Güncel
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