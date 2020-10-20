Şinik OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Şinik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, TTSO Meclis Üyesi Önder Reis ile diğer ilgililer katıldı.
Toplantıda, Şinik OSB ile ilgili genel konular görüşüldü.
- Kaynak: AA
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