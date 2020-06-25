Sınır Bilişim Telekom Operatörleri İçin Büyük Önem Taşıyor - Son Dakika

Sınır Bilişim Telekom Operatörleri İçin Büyük Önem Taşıyor

Küresel çapta kendisi için önemli bir konum elde etmeyi başaran teknoloji araştırma şirketi Omdia ile Vertiv, telekom operatörlerinin sınır bilişime geçişinin etkilerini tartıştı.

Küresel çapta kendisi için önemli bir konum elde etmeyi başaran teknoloji araştırma şirketi Omdia ile Vertiv, telekom operatörlerinin sınır bilişime geçişinin etkilerini tartıştı. Ayrıca sınır bilişimde yer alan büyümenin gelire dönüştürülmesi için ne tür adımlar atılacağı da konuşuldu. Yayınlanan Telkolar ve sınır bilişim: Fırsat mı, tehdit mi, dikkat dağıtıcı mı? isimli rapor, sınır bilişimdeki büyümenin operatörler için yeni gelir fırsatları yarattığını açık bir şekilde gösteriyor. Omdia; var olan baz istasyonu ağını sınır veri merkezleri gibi noktalarla merkez ofisleri birleştirerek, maliyetleri azaltabileceklerini ve sınır bilişim hizmetlerinin geliştirilmesi için bir platform yaratabileceklerini söylüyor.

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Sınır bilişim daha çok önem kazanıyor

Özellikle salgın sürecinde insanların evlerine kapanması ve ağ bilişim sistemlerinin değer kazanması bu tür sistemlerin de gelişmesini sağladı. Elbette henüz çözülmesi gereken birçok problem de bulunuyor.

Vertiv Strateji ve Gelişmeden Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Gary Niederpruem, "Sınır bilişimdeki büyüme, telekom operatörlerinin 5G, IoT ve diğer inovatif teknolojileri baz alan yeni hizmetler geliştirmeleri için fırsatlar oluşturuyor. Operatörlerin, sınır bilişim yolculuklarında onları destekleyecek uluslararası erişime olduğu kadar, çeşitli çözüm ve hizmetlere de ihtiyaçları var" ifadelerine yer vererek konuyu netleştirdi.

Peki siz sınır bilişim telekom operatörleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tamindir

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:57 

Son Dakika Teknoloji Sınır Bilişim Telekom Operatörleri İçin Büyük Önem Taşıyor - Son Dakika

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