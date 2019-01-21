Sınır Birliklerinde Görevli Askerler İçin Öğrencilerin Ördüğü Atkılar Yollandı
1 saat önce
Kırşehir'in Kaman ilçesinde yarıyıl tatili öncesinde öğrenciler tarafından sınır birliklerinde görevli askerlere verilmek üzere örülen atkılar yola çıktı.
Kırşehir
'in Kaman
ilçesinde yarıyıl tatili öncesinde öğrenciler tarafından sınır birliklerinde görevli askerlere verilmek üzere örülen atkılar yola çıktı. Atkıların kargo ücretleri ise PTT
Çalışanları Dayanışma Derneği üyeleri tarafından karşılandı.
İbn-i Sina
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
tarafından hazırlanan 'Atkılar El Emeği, Öğrencimiz İyilik Meleği' Projesi kapsamında öğrenciler sınır birliklerinde görev yapan askerler için atkı ördü. Atkılar bugün itibariyle yola çıktı. Konuyla ilgili bilgi veren Kaman Kaymakamı Murat Girgin, projenin çok anlamlı olduğunu belirterek projenin asıl amacının görev yapan askerlerin yaşadıkları zorlukları hissetmek olduğunu ifade etti.
İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü
Recep Yılmaz ise proje ile 2023 vizyonu kapsamında Tasarım Atölyeleri projesi adı altında yaptıklarını anlatarak, "Projeyi yarı yıl tatili öncesinde öğrencilerimiz hayata geçirdi. Ürünler, sınır birliklerinde görevli askerlere gönderildi. Tatilden sonra ise Sevgi Evleri
ve Yaşlı Bakım Evlerine yönelik projeler devam edecek" dedi.
Atkıların kargo ücretleri ise PTT Çalışanları Dayanışma Derneği bütçesinden karşılandı. - KIRŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:11 Kaynak: İHA
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