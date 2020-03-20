Sınır birliklerinde korona virüse karşı tedbirler alındı - Son Dakika
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Sınır birliklerinde korona virüse karşı tedbirler alındı

6 saat önce

Türkiye'nin Suriye sınırında bulunan birliklerde korona virüse karşı dezenfekte tedbirleri alındı.

Sınır birliklerinde korona virüse karşı tedbirler alındı, System.String[]

Türkiye'nin Suriye sınırında bulunan birliklerde korona virüse karşı dezenfekte tedbirleri alındı. Birliklerde virüse karşı dezenfekte işlemleri gerçekleştirilirken askeri personel de sağlık kontrolünden geçirildi.


Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü tedbirleri kapsamında Suriye sınırında bulunan birliklerde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Uzman ekipler tarafından yapılan dezenfekte işleminde askeri araçlar, binalar ve kullanımda bulunan bölgeler virüse karşı temizlendi.


Öte yandan Türkiye sınırları dışında da Kovid-19 salgınına karşı etkin önleme ve bilgilendirme çalışmaları yürütüldü. Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerinde ve geçici barınma merkezlerinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınından korunmaya ilişkin Arapça broşürler dağıtıldı. - HATAY

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:53 Kaynak: İHA

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