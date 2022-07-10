Sınır birliklerinden kaçtı, katırında 69 kilo uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Sınır birliklerinden kaçtı, katırında 69 kilo uyuşturucu bulundu

10.07.2022 15:37
Sınır birliklerinden kaçtı, katırında 69 kilo uyuşturucu bulundu

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İran sınırından yurda girmeye çalıştığı sırada engellenen kişinin, kaçarken bıraktığı katırda 69 kilo uyuşturucu bulunduğunu açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İran sınırından yurda girmeye çalıştığı sırada engellenen kişinin, kaçarken bıraktığı katırda 69 kilo uyuşturucu bulunduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, beraberindeki katırla İran sınırından yurda girmeye çalışan kişinin hudut birlikleri tarafından engellendiği belirtildi. Açıklamada, "İran tarafına geri kaçan şahsın bıraktığı katırda 68 kilogram eroin ve 1 kilogram afyon sakızı olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde tespit edilerek jandarmaya teslim edildi" denildi.


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İran'dan bölgede ABD destekli hava savunma paktı kurma planlarına karşı uyarı İran'dan bölgede ABD destekli hava savunma paktı kurma planlarına karşı uyarı Türkiye-İran sınırında uyuşturucu ele geçirildi Türkiye-İran sınırında uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: DHA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınır birliklerinden kaçtı, katırında 69 kilo uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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