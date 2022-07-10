MSB'den yapılan açıklamada, beraberindeki katırla İran sınırından yurda girmeye çalışan kişinin hudut birlikleri tarafından engellendiği belirtildi. Açıklamada, "İran tarafına geri kaçan şahsın bıraktığı katırda 68 kilogram eroin ve 1 kilogram afyon sakızı olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde tespit edilerek jandarmaya teslim edildi" denildi.

Kaynak: DHA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sınır birliklerinden kaçtı, katırında 69 kilo uyuşturucu bulundu - Son Dakika

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