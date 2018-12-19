Son Dakika Haberleri: Sınır Birliklerine Askeri Araç Sevkiyatı

Sınır Birliklerine Askeri Araç Sevkiyatı

1 saat önce

Sınır birliklerine askeri araç sevkiyatıHATAY - Suriye sınırındaki Hatay'a tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu askeri araçlar sevk edildi.

Sınır birliklerine askeri araç sevkiyatı

HATAY - Suriye sınırındaki Hatay'a tank ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu askeri araçlar sevk edildi.
Çeşitli kentlerde konuşlu birliklerden sevk edilen aralarında tank ve zırhlı araçların da bulunduğu 10 araçlık konvoy, öğle saatlerinde Kırıkhan ilçesinden geçerek Hatay'da, Suriye sınırı hattındaki üslerde konuşlandırılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:34 Kaynak: İHA

Hatay, Suriye, 3. Sayfa
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