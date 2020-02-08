Sınır birliklerine askeri araçlarla ZPT sevkiyatı - Son Dakika

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Sınır birliklerine askeri araçlarla ZPT sevkiyatı
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:40 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Ülke genelindeki çeşitli birliklerden gönderilen tank ve zırhlı personel taşıyıcılar Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Tırların üzerine yüklenmiş askeri tanklar ve ZPT araçları güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti.
Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
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