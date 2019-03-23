Sınır Birliklerine Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Hatay'da konuşlu olan tanklar, Suriye sınırına doğru yola çıktı.
Hatay
'da konuşlu olan tanklar, Suriye
sınırına doğru yola çıktı.
Daha önce değişik birliklerden gelen ve Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinde uzun süredir konuşlu olan tanklar, bugün askeri tırlara yüklenerek sınır birliklerine doğru yola çıktı. Şehir merkezinde alınan güvenlik önlemleri altında sevk edilen tankların Hatay'ın sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:10 Kaynak: İHA
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