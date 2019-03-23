Son Dakika Haberleri: Sınır Birliklerine Askeri Sevkiyat

Sınır Birliklerine Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Hatay'da konuşlu olan tanklar, Suriye sınırına doğru yola çıktı.

Sınır Birliklerine Askeri Sevkiyat, System.String[]
Hatay'da konuşlu olan tanklar, Suriye sınırına doğru yola çıktı.

Daha önce değişik birliklerden gelen ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uzun süredir konuşlu olan tanklar, bugün askeri tırlara yüklenerek sınır birliklerine doğru yola çıktı. Şehir merkezinde alınan güvenlik önlemleri altında sevk edilen tankların Hatay'ın sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:10 Kaynak: İHA

Kırıkhan, Suriye, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Çok Önemli Suriye ve DEAŞ Açıklaması Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi Canlı Yayında Skandal Sözler: Kuran-ı Kerim'de İsmet İnönü'yle İlgili Ayet Var Genel Müdürlük Hayali 500 Bin Lirasına Mal Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 12:26:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınır Birliklerine Askeri Sevkiyat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]