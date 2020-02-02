Sınır birliklerine askeri sevkiyat - Son Dakika

Sınır birliklerine askeri sevkiyat
6 saat önce
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan yaklaşık 10 araçlık konvoy Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 09:57 Kaynak: AA
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan yaklaşık 10 araçlık konvoy Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.
Güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Reyhanlı ilçesine yönelen konvoy, daha sonra sınır hattına doğru ilerledi.
Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi
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