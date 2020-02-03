Sınır birliklerine askeri sevkiyat - Son Dakika

Sınır birliklerine askeri sevkiyat
6 saat önce
Askeri araçların geçişi Sınır birliklerine askeri sevkiyat Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar Hatay'a ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:30 Kaynak: AA
Askeri araçların geçişi Sınır birliklerine askeri sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar Hatay'a ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Araçlar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.
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