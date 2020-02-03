Sınır birliklerine askeri sevkiyat - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınır birliklerine askeri sevkiyat - Son Dakika

Sınır birliklerine askeri sevkiyat

6 saat önce

Askeri araçların geçişi Sınır birliklerine askeri sevkiyat Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar Hatay'a ulaştı.

Askeri araçların geçişi Sınır birliklerine askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar Hatay'a ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ile askeri araçların bulunduğu konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Araçlar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine sevk edildi.

Sınır birliklerine askeri sevkiyat

Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da Suriyelilerin restorana yaptıkları satırlı-bıçaklı baskın kamerada
Kasım Süleymani'nin yakın çalışma arkadaşı İranlı komutan Suriye'de öldürüldü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de 5'i asker, 3'ü sivil 8 şehit verdik BM'den çağrı: İdlib'de gerginlik azaltılsın

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 23:53:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sınır birliklerine askeri sevkiyat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]