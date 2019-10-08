Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 06:52 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.
Çeşitli bölgelerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan otobüsler ile mühimmat yüklü kamyonet, Kilis kent merkezinde geçerek Elbeyli ilçesi istikametine doğru hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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