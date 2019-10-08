Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor
Son Dakika Güncel Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor

Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.

Çeşitli bölgelerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan otobüsler ile mühimmat yüklü kamyonet, Kilis kent merkezinde geçerek Elbeyli ilçesi istikametine doğru hareket etti.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor

Komando, Suriye, Hatay, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:06 Kaynak: AA
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