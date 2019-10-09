Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor
Son Dakika Güncel Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor

Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor

17 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve araç takviyesi sürüyor.

Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve araç takviyesi sürüyor.

Çeşitli bölgelerden gelen komando birlikleri ve mayına dayanıklı kirpiler, Kilis sınırına doğru hareket etti.

Komando ve araçların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:34 Kaynak: AA
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