Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor
17 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve araç takviyesi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:34 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve araç takviyesi sürüyor.
Çeşitli bölgelerden gelen komando birlikleri ve mayına dayanıklı kirpiler, Kilis sınırına doğru hareket etti.
Komando ve araçların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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