Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor
Son Dakika Güncel Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor

Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor

2 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.

Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.

Çeşitli bölgelerden daha önce Kilis'e gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli ilçe merkezinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti.

Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Komando, Suriye, Kilis, TSK

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:22 Kaynak: AA
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