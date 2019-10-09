Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor
2 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:22 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.
Çeşitli bölgelerden daha önce Kilis'e gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli ilçe merkezinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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