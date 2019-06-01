Sınır birliklerine gece sevkiyatı
55 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Hatay Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:51 Kaynak: İHA
'nin (TSK
), Hatay Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor. Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinden Suriye sınırına 30'un üzerinde Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) askeri araç geniş güvenlik önlemleri eşliğinde taşındı. Komandoların da aralarında bulunduğu askeri personelin Kırıkhan üzerinden sınır birliklerine sevk edildiği öğrenildi.
(İsmet Biçen/İHA)
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