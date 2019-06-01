Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine gece sevkiyatı
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Sınır birliklerine gece sevkiyatı

55 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Hatay Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Hatay Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına 30'un üzerinde Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) askeri araç geniş güvenlik önlemleri eşliğinde taşındı. Komandoların da aralarında bulunduğu askeri personelin Kırıkhan üzerinden sınır birliklerine sevk edildiği öğrenildi.
(İsmet Biçen/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:51 Kaynak: İHA
TSK, Suriye, Hatay, Güncel
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