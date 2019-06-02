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Sınır birliklerine gece sevkiyatı devam ediyor

1 saat önce

Sınır birliklerine gece sevkiyatı devam ediyorADANA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK), Hatay Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.

Sınır birliklerine gece sevkiyatı devam ediyor
ADANA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK), Hatay Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına 30'un üzerinde Zırhlı Personel Taşıyıcı askeri araç geniş güvenlik önlemleri eşliğinde taşındı. Komandoların da aralarında bulunduğu askeri personelin Kırıkhan üzerinden sınır birliklerine sevk edildiği öğrenildi.
Sınır birliklerine gece sevkiyatı devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:09 Kaynak: İHA
TSK, Suriye, Hatay, 3. Sayfa
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