Sınır birliklerine gece sevkiyatı devam ediyor
1 saat önce
Sınır birliklerine gece sevkiyatı devam ediyorADANA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin(TSK), Hatay Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:09 Kaynak: İHA
Sınır birliklerine gece sevkiyatı devam ediyor
ADANA - Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin(TSK
), Hatay Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.
Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinden Suriye sınırına 30'un üzerinde Zırhlı Personel Taşıyıcı askeri araç geniş güvenlik önlemleri eşliğinde taşındı. Komandoların da aralarında bulunduğu askeri personelin Kırıkhan üzerinden sınır birliklerine sevk edildiği öğrenildi.
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