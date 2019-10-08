Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi - ŞANLIURFA
Son Dakika Güncel Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi - ŞANLIURFA

Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi - ŞANLIURFA

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan ve askeri personel taşıyan 5 otobüslük konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

İlçe girişinde konvoyu karşılayan vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulunarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan size minnettar", "Sonuna kadar sizinleyiz" şeklinde tezahüratta bulundu.

Askeri personel ise vatandaşlara el salladı.

Konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:32 Kaynak: AA
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