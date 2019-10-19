Son Dakika Haberleri: Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi
Son Dakika Güncel Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi

Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi

2 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı.

Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı.

Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığından çıkış yapan askeri personeli taşıyan araçlardan oluşan konvoy, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine ulaştı.

İlçe girişinde konvoyu karşılayan vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulunarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan size minnettar", "Sonuna kadar sizinleyiz" diye tezahüratta bulundu.

Askeri personel ise vatandaşlara el salladı.

Personelin, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Adıyaman, Malatya, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:50 Kaynak: AA
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