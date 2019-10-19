Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı.
Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığından çıkış yapan askeri personeli taşıyan araçlardan oluşan konvoy, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine ulaştı.
İlçe girişinde konvoyu karşılayan vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulunarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan size minnettar", "Sonuna kadar sizinleyiz" diye tezahüratta bulundu.
Askeri personel ise vatandaşlara el salladı.
Personelin, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.