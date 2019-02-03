Sınır Birliklerine Komando Sevkıyatı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Türkiye
'deki çeşitli bölgelerden gönderilen komando birlikleri Hatay
'da hazırlıklarını yaptıktan sonra Şanlıurfa
'ya doğru hareket etti. Kırıkhan
ilçesinden güvenlik önlemleri altında çıkan komandoların Şanlıurfa sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:39 Kaynak: AA
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